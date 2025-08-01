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Военный аналитик оценил возможность взятия войсками РФ Краматорска и Славянска

Подберезкин: взять Краматорск и Славянск будет сложно без занятия Харькова
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженным силам РФ нужно продвинуться на 25 км от Часова Яра, чтобы достичь Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Перспективы дальнейшего наступления российских войск оценил в беседе с kp.ru военный эксперт Алексей Подберезкин.

«[От Часова Яра до Краматорска] по трассе около 40 километров, а по прямой так вообще 25 километров. И до Славянска по прямой 34 километра», — сказал он.

По словам Подберезкина, взять славянско-краматорскую агломерацию, которая растянулась на 80 км, будет трудно без освобождения Харькова, поскольку через этот город можно обойти Славянск и Краматорск с севера.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что информация об освобождении Часова Яра соответствует действительности. По его словам, город был взят «несколько дней назад». При этом глава государства отметил, что в населенном пункте есть попытки контратак со стороны противника.

Президент Украины Владимир Зеленский публично отказался признать факт утраты контроля над городом. По его словам, украинские подразделения еще остаются на позициях.

Комментируя эти слова, Путин отметил, что высшее политическое руководство Украины «не очень информировано» о ходе происходящих событий, раз делает такие заявления.

Ранее в США оценили последствия потери Часова Яра для ВСУ.

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