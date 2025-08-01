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На видео попало уничтожение ВС РФ моста у одного из городов ДНР

Появились кадры уничтожения моста у Константиновки в ДНР с помощью ФАБ-3000
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Российская авиация уничтожила авиабомбой мост у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры поражения цели опубликовал Telegram-канал «НгП раZVедка».

«Бомбардировщик ВКС России ударом тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 снес мост под Константиновкой. Проба пера прошла успешно, другие мосты в радиусе поражения... резко напряглись», — отмечается в сообщении.

26 июля ТАСС сообщал, что российские военнослужащие уничтожили мост и два бригадных пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Великомихайловка в Днепропетровской области. По словам источника агентства, авиация поразила цели с помощью авиационных бомб.

В апреле военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 оказывает на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильное деморализующее действие.

По его словам, после сброса эта авиабомба может лететь несколько десятков километров и падает с большой точностью на объект противника. Он отметил, что ФАБ-3000 поражает не только объект, но и все в радиусе сотни метров. Человек, который находится вдали, на какое-то время выбывает из строя, так как перестает слышать, добавил эксперт.

Ранее ВС РФ атаковали авиабомбами оборонный завод «Звезда» в городе Шостка Сумской области.

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