На Западе заявили о беспокойстве НАТО из-за российского «Орешника»

Focus: НАТО не может спать по ночам из-за российского «Орешника»

Российский ракетный комплекс «Орешник» не дает покоя странам-участницам НАТО. Об этом пишет издание Focus.

По данным журналистов, беспокойство альянса связано с отсутствием средств для нейтрализации российского оружия. Издание отметило, что «Орешник» развивает скорость свыше 10 Махов, что в три раза больше, чем у обычных ракет. При этом дальность полета ракеты достигает 5 тысяч километров, подчеркнули авторы материала.

«Современные системы перехвата, такие как Patriot или даже THAAD, не предназначены для одновременной нейтрализации многих целей, движущихся с такой огромной скоростью», — говорится в материале.

26 июня военный аналитик Драго Боснич заявил, что слова российского лидера Владимира Путина о старте серийного производства ракетных комплексов «Орешник» стали плохими новостями для НАТО. По мнению аналитика, стратегические возможности ракеты невозможно переоценить.

Ранее военный эксперт призвал Россию запастись «Орешниками» на фоне неудач Ирана.