В сети появилось фото с украинскими солдатами из роты батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), которая была полностью уничтожена в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой ВС РФ «Север».

«Родственники украинских неонацистов 24-й ОШБ «Айдар» в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты, которая в полном составе в июле была уничтожена «северянами» в районе Бессаловки», — говорится в сообщении.

До этого близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщили, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное. При этом отмечалось, что командование ВСУ отрицает потерю контроля над этим населенным пунктом.

В то же время российские аналитики пишут, что благодаря взятию Дегтярного российская армия расширила линию боевых действий в зоне специальной военной операции, открыв новый фронт в северной части Харьковской области.

Ранее стала известна тактика операторов дронов ВС России в Сумской области.