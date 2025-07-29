Стала известна тактика операторов дронов ВС России в Сумской области

Операторы дронов ВС РФ применяют тактику «карусели», тем самым не позволяя украинским войскам передвигаться по Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал командир батальона 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Ковальски».

По словам командира батальона, российские военные наблюдали солдат ВСУ, которые «бегали в непонятном направлении».

«Пытались подбирать момент, когда они выбирались из укрытия и в этот момент «кошмарили» их чем могли. Сейчас используем тактику «карусели», чтобы наблюдать за ними», — поделился «Ковальски».

Он добавил, что, как только украинские военные выбираются из укрытия, по ним начинают работать артиллерия и FPV-дроны.

До этого командир отделения 336-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Восток» с позывным «Лебедь» рассказал, что взвод украинских солдат сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области.

Ранее бывший боец ВСУ заявил, что командование украинских войск использует подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов.