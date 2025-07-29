На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна тактика операторов дронов ВС России в Сумской области

РИА Новости: операторы дронов РФ используют тактику карусели в Сумской области
true
true
true
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Операторы дронов ВС РФ применяют тактику «карусели», тем самым не позволяя украинским войскам передвигаться по Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал командир батальона 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Ковальски».

По словам командира батальона, российские военные наблюдали солдат ВСУ, которые «бегали в непонятном направлении».

«Пытались подбирать момент, когда они выбирались из укрытия и в этот момент «кошмарили» их чем могли. Сейчас используем тактику «карусели», чтобы наблюдать за ними», — поделился «Ковальски».

Он добавил, что, как только украинские военные выбираются из укрытия, по ним начинают работать артиллерия и FPV-дроны.

До этого командир отделения 336-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Восток» с позывным «Лебедь» рассказал, что взвод украинских солдат сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области.

Ранее бывший боец ВСУ заявил, что командование украинских войск использует подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами