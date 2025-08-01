Бывший вагнеровец Доберман призвал помнить о цене победы в боях за Часов Яр

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Доберман призвал граждан России помнить о цене победы в боях за Часов Яр. Заявление опубликовано в Telegram-канале.

Доберман рассказал историю своего приятеля Василия Иванова, вместе с которым проходил службу в ЧВК. Боец отметил, что штурмовую группу Иванова отправили в бой на Часов-ярское направление. Василий смог уничтожить подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнить поставленную задачу — занять жилой дом. После этого приятель Добермана с сослуживцами сумели отбить несколько атак украинских бойцов, однако оказались заблокированы. Им предложили сдаться.

«Но как он мог? Они не могли. Он сражался, пока дом, в котором они были, не сложили в руины артиллерией. Знайте, чего стоит каждая такая победа», — написал Доберман.

До этого американский аналитик Марк Слебода заявил, что освобождение Часова Яра в ДНР российскими войсками приведет к усугублению положения ВСУ, поскольку ВС РФ овладели «отличной высотой» для артиллерии.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в ходе сражений за Часов Яр.