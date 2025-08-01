Военкоры рассказали о штурме Степногорска ВС России

Вооруженные силы (ВС) России штурмуют Степногорск, наступая на запорожском фронте. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«На левом фланге Запорожского направления — в Степногорске — бойцы ВДВ закрепились в 1-м микрорайоне и штурмуют линию укреплений ВСУ», — говорится в публикации.

При этом российские войска контролируют уже более 2/3 расположенного рядом поселка Плавни, продолжая штурм.

31 июля Минобороны РФ заявило, что в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении взят под контроль Часов Яр.

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