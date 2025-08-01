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Российский боец 63 дня держал оборону на необитаемом острове на Днепре

Минобороны: боец «Толстый» держал позицию 63 дня на острове под ударами ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Боец Вооруженных сил России с позывным «Толстый» провел 63 дня на необитаемом острове на реке Днепр, выполняя боевую задачу. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащему поручили удерживать позицию до прибытия смены. За это время он неоднократно попадал под атаки со стороны украинских войск и был вынужден самостоятельно оказывать себе медицинскую помощь.

В Минобороны уточнили, что необходимыми медикаментами бойца снабжали с помощью дронов — операторы беспилотников сбрасывали грузы в заранее согласованные точки и по радио передавали инструкции по применению.

По возвращении из зоны боевых действий и в связи с перенесенными ранениями военнослужащий продолжил службу в качестве повара при подразделении.

В конце июля лейтенант Максим Сибирко ВС РФ в одиночку уничтожил минометный расчет ВСУ и склад с боеприпасами. Сибирко лишил украинских бойцов возможности эвакуироваться и сменить дислокацию. В результате он смог уничтожить минометный расчет в ходе штурма в зоне СВО.

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