В Херсонской области сообщили об ударе по торговым помещениям

Сальдо: БПЛА атаковал торговые помещения в Великих Копанях, есть пострадавшие

Украинские войска ударили по торговым помещениям в селе Великие Копани Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села», — написал губернатор.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек — их доставили в Алешкинскую районную больницу.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, добавил Сальдо.

Накануне пять сотрудников МЧС РФ пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на город Попасная.

Кроме того, в поселке Красная Яруга в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ был ранен мирный житель. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения лица и грудной клетки.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области запустят новый сигнал оповещения об атаках БПЛА.