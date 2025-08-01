В Херсонской области сообщили об ударе по торговым помещениям

Украинские войска ударили по торговым помещениям в селе Великие Копани Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села», — написал губернатор.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек — их доставили в Алешкинскую районную больницу.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, добавил Сальдо.
Накануне пять сотрудников МЧС РФ пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на город Попасная.
Кроме того, в поселке Красная Яруга в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ был ранен мирный житель. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения лица и грудной клетки.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области запустят новый сигнал оповещения об атаках БПЛА.