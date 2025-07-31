Жителю Белгородской области ранило лицо и грудную клетку при атаке дрона

В Белгородской области в поселке Красная Яруга в результате атаки украинского беспилотника был ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки в областную клиническую больницу», — написал глава области.
Гладков добавил, что после удара дрона произошло возгорание на коммерческом объекте. Огонь был ликвидирован пожарными расчетами, бойцами спецподразделения «Орлан» и добровольной пожарной дружиной.
До этого губернатор региона сообщил, что поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой пострадал местный житель.
По словам главы области, мужчина получил поверхностные осколочные ранения в области живота, его доставили в Октябрьскую районную больницу. Там медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась — пострадавший продолжит лечение амбулаторно.
Ранее российские средства ПВО за сутки сбили около 170 дронов ВСУ.