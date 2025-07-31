На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителю Белгородской области ранило лицо и грудную клетку при атаке дрона

Гладков: в поселке Красная Яруга в результате атаки дрона ранен мирный житель
true
true
true
close
Telegram-канал Настоящий Гладков

В Белгородской области в поселке Красная Яруга в результате атаки украинского беспилотника был ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки в областную клиническую больницу», — написал глава области.

Гладков добавил, что после удара дрона произошло возгорание на коммерческом объекте. Огонь был ликвидирован пожарными расчетами, бойцами спецподразделения «Орлан» и добровольной пожарной дружиной.

До этого губернатор региона сообщил, что поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой пострадал местный житель.

По словам главы области, мужчина получил поверхностные осколочные ранения в области живота, его доставили в Октябрьскую районную больницу. Там медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась — пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили около 170 дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами