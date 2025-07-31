Украинский БПЛА атаковал пожарную машину в ЛНР

МЧС РФ: в ЛНР в результате атаки беспилотника пострадали пять огнеборцев

Пять сотрудников МЧС РФ пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на город Попасная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

В заявлении говорится, что огнеборцы днем выехали на место пожара в Попасной. Однако дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно нанес удар по пожарной машине.

«Пятеро сотрудников МЧС РФ получили акубаротравму. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что жизням огнеборцев ничего не угрожает.

Кроме того, по данным ведомства, во время атаки повреждения получила пожарная автоцистерна. Какой именно урон был нанесен транспортному средству, в сообщении не уточняется.

31 июля в поселке Красная Яруга в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения лица и грудной клетки.

Более того, после удара БПЛА на территории одного из местных коммерческих объектов произошло возгорание. Пламя было ликвидировано пожарными расчетами, добровольной пожарной дружиной и бойцами специального подразделения «Орлан».

Ранее житель Донецкой народной республики получил ранения во время атаки украинского беспилотника.