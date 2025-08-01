Российский эксперт заявил, что ВСУ еще остаются в Часовом Яре

Гагин: группы военных ВСУ остаются в Часовом Яре, командование ушло в Краматорск

Группы украинских военных еще остаются в городе Часов Яр, мероприятия по их выявлению продолжаются. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военно-политического эксперта Яна Гагина.

«До сих пор идет операция по выявлению разрозненных групп противника. Мероприятия …еще идут как в самом городе, так и рядом», — сказал эксперт.

По мнению Гагина, командование украинской армии, вероятно, вышло из Часова Яра в Краматорск.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. По данным ведомства, большую часть местных жителей Вооруженные силы РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как утверждает ТАСС, российские войска в ходе боев уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский публично отказался признать факт утраты контроля над городом. По его словам, украинские подразделения еще остаются на позициях.

Ранее в США оценили последствия потери Часова Яра для ВСУ.