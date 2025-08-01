Британские наемники попытались высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, но российские военные их остановили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку», — рассказал собеседник агентства.

30 июля сообщалось, что солдаты ВС РФ из 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии в составе группировки «Днепр» пресекли попытку украинской стороны перебраться на левый берег Днепра через поврежденный железнодорожный мост в Херсонской области. Источник в силовых структурах добавил, что в настоящее время объект полностью находится под контролем армии России.

26 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число иностранных наемников на правом берегу реки Днепр выросло настолько, что российские бойцы на данном направлении действуют в основном против них, а не украинских военных.

Ранее на Западе предрекли ВСУ масштабное отступление в течение шести месяцев.