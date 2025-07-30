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Разведчики отбили мост через Днепр, сорвав атаку ВСУ

ТАСС: ВС РФ отбили ж/д мост на Днепре при попытке ВСУ попасть на левый берег
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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии в составе группировки «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебраться на левый берег Днепра через поврежденный железнодорожный мост в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в 18-й общевойсковой армии.

«При попытке подразделений ВСУ продвинуться по железнодорожному мосту на левый берег Днепра военнослужащие <...> успешно поразили живую силу противника и водрузили российский флаг на железнодорожных путях», — рассказал собеседник агентства.

Источник в силовых структурах добавил, что в настоящее время объект полностью находится под контролем ВС РФ. Для операции украинские военнослужащие использовали лодки, однако те были поражены российскими беспилотниками при отступлении на правобережье. Потери ВСУ в итоге составили до 20 военнослужащих.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские бойцы продолжают совершать рейды на правый берег Днепра. По его словам, они проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций Вооруженных сил Украины, что является частью оперативной тактики, которая направлена на сдерживание противника и разведку.

21 июня Сальдо заявил, что в Херсонской области все острова в устье Днепра зачищены от подразделений украинской армии. Глава региона подчеркнул, что сейчас стоит задача удерживать Левобережье и острова в устье реки.

Ранее были раскрыты действия ВСУ на фоне приближения фронта к Днепру.

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