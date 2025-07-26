Число иностранных наемников на правом берегу реки Днепр в Херсонской области выросло настолько, что российские бойцы на данном направлении действуют в основном против них, а не украинских военных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

Он рассказал, что херсонцы на правобережье Днепра все чаще слышат иностранную речь. Несмотря на то, что наемники пытаются конспирироваться, между собой они все равно разговаривают на французском или испанском языках.

«Поэтому сейчас наши вооруженные силы все больше и больше ведут боевые действия — и достигают целей специальной военной операции — конкретно не с украинскими военнослужащими, а с иностранцами, наемниками, которые за деньги приезжают [на фронт]», — подчеркнул Сальдо.

Губернатор добавил, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) «абсолютно беспринципны».

22 июля находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что латиноамериканские картели закупают оружие у Украины, расплачиваясь отправкой наемников в ВСУ. По словам парламентария, за последнее время в страну прибыли более 2000 колумбийских наемников, связанных с картелями.

Ранее пленный украинский боец рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ.