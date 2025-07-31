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На Западе предрекли ВСУ масштабное отступление в течение шести месяцев

Аналитик Меркурис: ВСУ отступят на правый берег Днепра в течение полугода
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение полугода отступят из Днепропетровской области, поскольку у них не хватает ресурсов для того, чтобы удерживать оборону. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Как мне кажется, у них [ВСУ] нет ни необходимой тяжелой техники, ни людей, которые могли бы построить систему обороны и удерживать занятые позиции», — заявил он.

По словам аналитика, командование ВСУ в ближайшие шесть месяцев должно принять соответствующее решение и отойти на правый берег Днепра.

До этого сообщалось, что солдаты ВС РФ из 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии в составе группировки «Днепр» пресекли попытку украинской стороны перебраться на левый берег Днепра через поврежденный железнодорожный мост в Херсонской области. Источник в силовых структурах добавил, что в настоящее время объект полностью находится под контролем армии России.

Ранее были раскрыты действия ВСУ на фоне приближения фронта к Днепру.

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