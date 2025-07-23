В Минобороны РФ рассказали о пораженных целях в зоне СВО

Российские военные за сутки сбили ряд целей в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сводке ведомства.

За минувшую ночь над регионами России сбили 33 украинских дрона. По данным ведомства, больше всего украинских беспилотников было уничтожено над Тульской областью. Там российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 12 аппаратов.

11 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, шесть — над территорией Нижегородской области, два — над Брянской областью, по одному — над Курской и Калужской областями.

В оборонном ведомстве также рассказали, что украинские силы за сутки потеряли в зоне СВО более 1220 военных. В ведомстве уточнили, что потери противника в зоне действия группировки войск «Север» составили до 165 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Запад» украинцы потеряли более 250 бойцов, «Юг» — до 145 военных, «Центр» — до 405. Также ВСУ лишились до 200 военнослужащих в зоне действия группировки войск «Восток» и до 55 военных — «Днепр».

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