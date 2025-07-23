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Минобороны рассказало об успехах группировки «Запад» в зоне СВО

Минобороны: ВСУ потеряли более 250 бойцов в зоне работы группировки «Запад»
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение четырем механизированным и штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что бои прошли в районах населенных пунктов Изюм, Андреевка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево Донецкой народной республики.

Потери украинской армии на этом участке фронта составили более 250 бойцов, две боевые бронемашины, десять автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии западного производства.

Кроме того, российские военные уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил России атаковали командный пункт батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) украинской армии в городе Изюм Харьковской области.

Ранее пленный солдат ВСУ сообщил, что Норвегия обучает бывших боевиков нацбата «Азов».

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