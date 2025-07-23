Военные группировки войск «Восток» продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, боестолкновения произошли в районах населенных пунктов Искра, Поддубное в Донецкой Народной Республике, Великомихайловка в Днепропетровской области и Темирвока в Запорожской области.

ВСУ потеряли до 200 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Также были уничтожены два склада боеприпасов.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение четырем механизированным и штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины.

Потери украинской армии на этом участке фронта составили более 250 бойцов, две боевые бронемашины, десять автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии западного производства.

Ранее пленный солдат ВСУ сообщил, что Норвегия обучает бывших боевиков нацбата «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).