Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде

В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате взрыва повреждены остекление около десяти квартир и фасад здания. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Осколками посечено 24 автомобиля, на месте работают экстренные службы. Губернатор отметил, что уже состоялся подомовой обход, с собственниками квартир обсудили дальнейшие действия. По его словам, городская управа приступила к составлению актов повреждений.

Гладков также заявил, что после подобных атак необходимо выработать более четкий алгоритм действий для мирных жителей. Он подчеркнул, что часто удары наносятся серией, и вторая атака может застать людей врасплох, если они остаются на улице.

По его мнению, следует оперативно использовать громкоговорители, чтобы призывать жителей уходить с открытых участков, а также рекомендовать укрываться в помещениях без окон — например, в ванных комнатах или подъездах с глухими стенами. Кроме того, губернатор предложил задействовать силы самообороны, МЧС и полицию для помощи в эвакуации транспорта из поврежденных дворов.

Ранее на видео попал момент падения БПЛА во дворе жилого дома в Минске.