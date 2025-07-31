Россия провела испытания беспилотного танка Т-72

Глубоко модернизированный беспилотный танк Т-72 «Штурм» впервые представлен в полной конфигурации после успешных испытаний. Разработанный «Уралвагонзаводом» комплекс предназначен для наступательных операций с минимальным риском для личного состава, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Танк оснащен 125-мм пушкой Д-414 с автоматом заряжания (22 снаряда), спаренной пулеметом ПКТМ, термобарическими установками или 30-мм пушками, усиленной броней, противокумулятивными экранами, бульдозерным отвалом для завалов, шасси Т-72 с автономной системой управления.

«Штурм» создан для прорыва укреплений при поддержке пехоты. Его успешное применение может ускорить разработку новых беспилотных платформ, включая перспективные проекты на базе Т-14 «Армата».

Аналогичные проекты разрабатываются в Китае (тип VT-5). Технологии российской машины рассматриваются как эталон для тяжёлых БПЛА наземного базирования.

В марте Индия и Россия подписали контракт на сумму $248 млн на поставку двигателей для танков Т-72, используемых в индийских сухопутных войсках.

Ранее на Западе оценили запуск Россией крупнейшей в мире крылатой ракеты.