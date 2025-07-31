На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия провела испытания беспилотного танка Т-72

MWM: Россия провела полевые испытания беспилотного танка Т-72
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Глубоко модернизированный беспилотный танк Т-72 «Штурм» впервые представлен в полной конфигурации после успешных испытаний. Разработанный «Уралвагонзаводом» комплекс предназначен для наступательных операций с минимальным риском для личного состава, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Танк оснащен 125-мм пушкой Д-414 с автоматом заряжания (22 снаряда), спаренной пулеметом ПКТМ, термобарическими установками или 30-мм пушками, усиленной броней, противокумулятивными экранами, бульдозерным отвалом для завалов, шасси Т-72 с автономной системой управления.

«Штурм» создан для прорыва укреплений при поддержке пехоты. Его успешное применение может ускорить разработку новых беспилотных платформ, включая перспективные проекты на базе Т-14 «Армата».

Аналогичные проекты разрабатываются в Китае (тип VT-5). Технологии российской машины рассматриваются как эталон для тяжёлых БПЛА наземного базирования.

В марте Индия и Россия подписали контракт на сумму $248 млн на поставку двигателей для танков Т-72, используемых в индийских сухопутных войсках.

Ранее на Западе оценили запуск Россией крупнейшей в мире крылатой ракеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами