На Западе оценили запуск Россией крупнейшей в мире крылатой ракеты

В недавних учениях «Июльский шторм» российская атомная подводная лодка (АПЛ) запустила крупнейшую в мире крылатую ракету. Об этом сообщило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

По информации издания, подводная лодка «Орел» проекта 949А «Антей» способна нести 24 крылатые ракеты «Гранит», вес каждой из которых составляет 7 тонн. Эти ракеты значительно больше современных крылатых ракет надводных кораблей и способны поражать цели на расстоянии до 500 километров, включая авианосцы противника.

Журнал также указывает на то, что субмарины проекта 949А «Антей» заменяются новыми лодками проекта 885 «Ясень», а ракеты «Гранит» постепенно сменяются гиперзвуковыми «Цирконами».

29 июля Military Watch Magazine писал, что спутниковые снимки CNN свидетельствуют о значительном расширении производства российских ударных БПЛА «Герань-2» под Елабугой (Татарстан).

Ранее американское издание оценило новую подлодку «Князь Пожарский».