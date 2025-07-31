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В ВС России сообщили, что из Часова Яра эвакуированы все мирные жители

Российские военные эвакуировали из Часова Яра всех гражданских
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Ukraine Patrol Police/AP

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России эвакуировали из Часова Яра всех находившихся в городе гражданских. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Миссионер».

«В настоящее время все мирные жители в городе эвакуированы. Также в эвакуации мирных жителей принимали участие и наши бойцы. Были, да, мирные люди, были много неприятных с этим связано со стороны противника действий, так как он не давал эвакуировать», — сообщил военный.

31 июля Минобороны РФ заявило, что в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении взят под контроль Часов Яр.

Военный эксперт Андрей Марочко назвал потерю населенного пункта катастрофой для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку Киев пытался превратить город в крепость, как и Артемовск (украинское название — Бахмут).

Город Часов Яр вместе с окружающими его населенными пунктами имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход Часова Яра под контроль ВС РФ позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее Алаудинов рассказал о преимуществах для ВС РФ после взятия Часова Яра.

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