На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генерал рассказал о преимуществах для ВС РФ после взятия Часова Яра

Алаудинов: взятие Часова Яра дало ВС РФ хороший плацдарм для продвижения вперед
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вся оборонительная система Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как российские войска взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), взломана на данном направлении. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, эта ситуация является хорошим плацдармом для ВС РФ для дальнейшего продвижения вперед.

30 июля министерство обороны России объявило, что российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике.

Город Часов Яр вместе с окружающими его населенными пунктами имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее в США назвали «движущейся лавой» наступление ВС России на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами