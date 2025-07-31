Генерал рассказал о преимуществах для ВС РФ после взятия Часова Яра

Вся оборонительная система Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как российские войска взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), взломана на данном направлении. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, эта ситуация является хорошим плацдармом для ВС РФ для дальнейшего продвижения вперед.

30 июля министерство обороны России объявило, что российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике.

Город Часов Яр вместе с окружающими его населенными пунктами имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее в США назвали «движущейся лавой» наступление ВС России на Украине.