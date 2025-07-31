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Российский военный рассказал об особенностях окопов ВСУ в Темировке

ТАСС: украинские бойцы в Темировке оборудовали разветвленную сеть окопов
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Reuters

Украинские военнослужащие в селе Темировка, расположенном в Запорожской области, оборудовали разветвленную сеть окопов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бойца 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Рокфор».

«[Солдаты Вооруженных сил Украины] достаточно так хорошо углубились и делали всякие входы с зигзагами, сетью, чтобы, если закидываешь [взрывчатку], просто в каком-то углу взорвалось, а до них доходит только звук, и они уже знают, что вот пришли российские военнослужащие», — рассказал мужчина.

При этом он обратил внимание, что эти окопы не помогли украинским военным сдержать натиск ВС РФ.

29 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Темировка в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Комментируя ситуацию, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что вместе с Темировкой под контроль российских бойцов перешли порядка пяти километров административной границы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался о ситуации на Запорожском направлении.

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