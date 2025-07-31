Российский военкор анонсировал решающую битву за Донбасс

Поддубный: ВС России ждет решающая битва за Донбасс после взятия Часова Яра

После взятия Часова Яра в Донецкой народной республике российских военнослужащих ждет решающая битва за Донбасс. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Впереди еще одна тяжелая, но решающая битва за освобождение Донбасса», — написал он.

По словам военкора, с возвышенности Часова Яра в зоне прямой видимости находятся Константиновка и Дружковка, а беспилотные летательные аппараты и артиллерия ВС России нацелены на новые позиции обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

31 июля министерство обороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике.

Российские военные успели эвакуировать большую часть жителей города Часов Яр в ДНР, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Город Часов Яр, вместе с окружающими его населенными пунктами, имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее в ДНР заявили о крахе обороны ВСУ после потери Часова Яра.