На Украине мужчины старше 25 лет будут автоматически считаться военнослужащими запаса

Не служившие в армии украинцы старше 25 лет будут автоматически считаться военнослужащими запаса. Об этом сообщает министерство обороны Украины.

Правительство страны утвердило нововведение, в соответствии с которым достигшие 25 лет военнообязанные граждане будут получать воинское звание «солдат (матрос) запаса» с одновременным принятием на воинский учет. При этом их не будут вызывать в территориальный центр комплектования (ТЦК; аналог военкомата).

Этим же постановлением предусматривается, что на воинский учет будут браться женщины с медицинским образованием. Их тоже не станут вызывать в ТЦК.

30 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на случаи принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины приходится 5-10% случаев.

В этот же день депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что силовая мобилизация, которую проводят военкоматы страны, больше напоминает позорную охоту на граждан. По словам парламентария, в сети активно распространяются кадры, на которых представители ТЦК с применением силы задерживают мужчин, увозя их в микроавтобусах.

Ранее в Европе ужаснулись кадрам насильственной мобилизации на Украине.