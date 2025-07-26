ТАСС: ВСУ перекидывают под Сумы батальон из Закарпатья

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Сумскую область 72-й батальон 101 отдельной бригады территориальной обороны из Хуста Закарпатья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает в Сумскую область 72-й батальон 101 обр ТерО (г. Хуст, Закарпатье). Ранее это подразделение участвовало в Суджанской авантюре, затем в боях за Басовку», — сказал собеседник агентства.

16 июля в силовых структурах РФ сообщили, что командование украинской армии перебросило в Сумскую область новое спецподразделение главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО), имеющее на вооружении роботизированные комплексы.

15 июля Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российская армия продолжила наступление на административный центр Сумской области.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии.