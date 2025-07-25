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Марочко заявил о создании огневого мешка в городе Часов Яр

Марочко: ВС РФ создали огневой мешок для ВСУ в квартале Южный в Часовом Яре
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Ukraine Patrol Police/AP

Вооруженные силы России создали огневой мешок для украинских военных в квартале Южный в городе Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

В этом населенном пункте есть продвижение в Северном и Шевченковском микрорайонах, рассказал Марочко.

«В квартале Южный создан огневой мешок для украинских боевиков, на данный момент идет планомерная зачистка», — сказал он.

По его словам, в ходе продвижения в окрестностях Часова Яра ВС РФ улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек, а также продвинулись к Майскому.

На прошлой неделе газета The New York Times писала, что ВС РФ создали угрозу полного окружения украинской группировки войск в районе Константиновки. По ее данным, армии России удалось создать полукольцо длиной 16 км вокруг Константиновки с востока, юга и запада. На сегодняшний день под контролем российских военных находится более двух третей территории ДНР. Именно здесь находится «главный театр боевых действий», пишет издание.

Ранее были названы возможные сроки взятия ВС РФ Часова Яра.

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