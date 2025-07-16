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Названы возможные сроки взятия ВС РФ Часова Яра

Боец «Эспаньолы» Живов: ВС РФ могут взять Часов Яр до конца лета
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Ukraine Patrol Police/AP

Вооруженные силы России могут взять под контроль Часов Яр в течение одного или двух месяцев, военные обходят город с левого фланга и перерезают пути снабжения ВСУ. Об этом aif.ru рассказал доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.

«По прогнозу, операция по освобождению Часова Яра должна закончиться успехом в течение месяца-двух, если все пойдет так, как идет сейчас», — сказал Живов.

По его словам, ВС РФ активно обходят город слева и перерезают пути снабжения. В связи с этим солдаты ВСУ будут вынуждены оставить позиции или нести потери от голода и жажды, указал Живов.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военнослужащие РФ закрепились на новых позициях в Часовом Яре и контролируют большую часть населенного пункта. Противник сохраняет присутствие лишь в отдельных кварталах, отметил он.

Город Часов Яр, как и близлежащие населенные пункты, играет важную роль в силу своего географического положения. Он расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Когда российские военнослужащие установят контроль над городом, они смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ в Часовом Яре.

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