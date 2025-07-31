В Волгоградской области прозвучали взрывы

SHOT: в Волгоградской области произошло несколько взрывов

В Волгоградской области прогремело несколько взрывов. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По их словам, в небе над пригородом Волгограда были видны вспышки, затем раздалось четыре-пять взрывов. Мобильный интернет работает с перебоями.

Жители находящегося в 190 километрах к юго-западу от областного центра города Котельниково также сообщили о громких звуках.

31 июля аэропорт Волгограда временно прекратил отправку и прием рейсов.

27 июля сообщалось, что поезда в Волгоградской области следуют с задержками из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

19 июня стало известно, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область.

Ранее в РПЦ назвали лучшее средство от дронов ВСУ.