Меры украинских властей по насильственной мобилизации населения должны «открыть глаза» западным элитам. Об этом в соцсети X заявил Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

По словам политика, молодых украинских мужчин просто «хватают» на улице, чтобы потом отправить в ВСУ. Насильственная мобилизация отражает «демократию», которую поддерживают страны Запада, сыронизировал Дюпон-Эньян.

«Пришло время открыть глаза», — подчеркнул он.

До этого американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не считает украинцев людьми» и относится к ним «как к животным или рабам».

Financial Times писала, что Зеленский столкнулся с обвинениями со стороны политиков и активистов Украины в подавлении оппозиции и «скатывании к авторитаризму».

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. В украинских соцсетях регулярно появляются видео, фиксирующие силовые методы мобилизации и конфликты с военкоматами. На фоне критической нехватки личного состава в армии, сотрудники военкоматов активизировали рейды, а призывники ищут любые способы, включая опасные, чтобы покинуть страну.

Ранее в Госдуме рассказали о защите детей украинских чиновников от мобилизации.