На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе ужаснулись кадрами насильственной мобилизации на Украине

Политик Дюпон-Эньян призвал Запад открыть глаза из-за мобилизации на Украине
true
true
true
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Меры украинских властей по насильственной мобилизации населения должны «открыть глаза» западным элитам. Об этом в соцсети X заявил Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

По словам политика, молодых украинских мужчин просто «хватают» на улице, чтобы потом отправить в ВСУ. Насильственная мобилизация отражает «демократию», которую поддерживают страны Запада, сыронизировал Дюпон-Эньян.

«Пришло время открыть глаза», — подчеркнул он.

До этого американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не считает украинцев людьми» и относится к ним «как к животным или рабам».

Financial Times писала, что Зеленский столкнулся с обвинениями со стороны политиков и активистов Украины в подавлении оппозиции и «скатывании к авторитаризму».

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. В украинских соцсетях регулярно появляются видео, фиксирующие силовые методы мобилизации и конфликты с военкоматами. На фоне критической нехватки личного состава в армии, сотрудники военкоматов активизировали рейды, а призывники ищут любые способы, включая опасные, чтобы покинуть страну.

Ранее в Госдуме рассказали о защите детей украинских чиновников от мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами