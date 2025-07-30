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Названа причина срочного визита Сырского в Запорожскую область

Рогов: Сырский прибыл в Запорожскую область из-за тяжелой ситуации на фронте
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Причиной срочного визита главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в Запорожскую область стали полученные неутешительные донесения и сводки с линии фронта. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Сырский в спешке прибыл в оккупированную ВСУ часть Запорожской области неспроста, так как получил неутешительные сводки и донесения, что Запорожский фронт начинает сыпаться», — заявил собеседник агентства.

Рогов добавил, что главком ВСУ решил «своими глазами увидеть, понять и попытаться остановить неизбежное», чтобы каким-то образом замедлить потерю контроля над Запорожской областью.

Сырский накануне сообщил в своих соцсетях, что «отработал в подразделениях, ведущих оборону в Запорожье». Главком ВСУ также заявил, что на Запорожском направлении сравнительно меньше боевых столкновений, чем на других участках. По его словам, российская сторона интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское.

Сырский добавил, что российские военные активно применяют управляемые авиабомбы, артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты.

Ранее на Украине заявили о прорыве линии обороны ВСУ на одном из направлений.

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