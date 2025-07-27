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На Украине заявили о прорыве линии обороны ВСУ на одном из направлений

Российские войска прорвали оборону ВСУ на глубину до 5 км в Серебрянском лесу
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на глубину до 5 км в Серебрянском лесу на Лиманском направлении, которое находится на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинских военкоров.

«Российские подразделения установили флаги в районе озера Черниково и на территории бывшей турбазы «Уголек», а также продвинулись в сторону администрации заповедника «Серебрянское лесничество», — отмечается в публикации.

Украинский военный с позывным «Мучной» в соцсетях подтвердил данные о боях около туристической базы.

Вчера подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если Вооруженные силы (ВС) РФ установят контроль над Красноармейском (украинское название Покровск). По его словам, положение ВСУ вскоре «станет более шатким» и украинская армия приблизится к той точке, когда попросту лишится возможности противостоять ВС РФ.

25 июля главком ВСУ Александр Сырский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего признал тяжелым положение украинских войск на пяти участках фронта, одним из которых является Лиманское направление.

Ранее на Украине сообщили об атаке ВС РФ по совещанию командиров крупнейших отрядов дронов ВСУ.

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