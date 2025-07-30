В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали двое детей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили обстрел детской площадки в городе Васильевка Запорожской области, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его данным, пострадавшими оказались девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. У них диагностировали осколочные ранения. Детей доставили в больницу для оказания необходимой помощи, отметил губернатор.

«Нахожусь на связи с оперативными службами. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал Балицкий.

28 июля Балицкий сообщил, что двухлетняя девочка поранила руку осколками при атаке ВСУ на Васильевку в Запорожской области. Глава региона уточнил, что украинские войска атаковали частное домовладение, на территории которого проживал ребенок.

26 июля ВСУ ударили по машине скорой помощи в селе Скельки Запорожской области. По словам Балицкого, машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате атаки украинского дрона осколочные ранения получили пациентка, а также водитель скорой помощи.

Ранее раненой девочке из Херсонской области ампутировали ногу.