Сальдо заявил, что острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ

В Херсонской области все острова в устье Днепра зачищены от подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Они [острова в устье Днепра] все зачищены, все находятся под контролем вооруженных сил», — сказал Сальдо.

Глава региона подчеркнул, что сейчас стоит задача удерживать Левобережье и острова в устье реки.

В начале июня Минобороны РФ сообщило, что расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава российской группировки войск «Днепр» уничтожил лодку с десантом Вооруженных сил Украины в Херсонской области. В ведомстве отметили, что военные подразделения БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра и отслеживают передвижения украинских войск. Также военнослужащие корректируют удары реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, добавили в Минобороны РФ.

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих пор остается под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее американский политолог заявил о переломном моменте в конфликте на Украине.