Российская армия продолжает рейды на правый берег Днепра в Херсонской области

Российские бойцы продолжают совершать рейды на правый берег Днепра в Херсонской области, об этом РИА Новости заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что российские войска проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это является частью оперативной тактики, которая направлена на сдерживание противника и разведку.

21 июня Сальдо заявил, что в Херсонской области все острова в устье Днепра зачищены от подразделений украинской армии. Глава региона подчеркнул, что сейчас стоит задача удерживать Левобережье и острова в устье реки.

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих пор остается под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

10 июня американский политолог заявил о переломном моменте в конфликте на Украине.

Ранее Сальдо назвал Украину исконно русской землей.