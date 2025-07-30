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Путин похвалил бойцов сформированной в Карачаево-Черкесии бригады

Путин отметил храбрость бойцов СВО из КЧР словами «хорошо воюют ребята»
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин похвалил высокие боевые качества военнослужащих сформированной в Карачаево-Черкесии (КЧР) 34-й отдельной мотострелковой бригады. Об этом сообщает ТАСС.

«Хорошо воюют ребята», — сказал российский лидер на встрече с главой КЧР Рашидом Темрезовым.

Глава государства напомнил, что в декабре прошлого года он подписал указ о присвоении бригаде почетного наименования «гвардейская».

Темрезов в свою очередь поблагодарил Путина за присвоенный подразделению статус и рассказал, что в бригаде служат 70% мобилизованных в КЧР. Кроме того, бойцы 34-й бригады проявили себя в освобождении от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий Курской области, поделился чиновник.

В июне Путин в ходе беседы с одним из участников программы «Время героев» Игорем Юргиным, уроженцем Якутии, отметил, что этот регион славится своими «специалистами по боевому искусству».

Ранее украинскому военному дали 16 лет колонии за преступления в Курской области.

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