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Минобороны сообщило об атаке ВСУ на российские объекты авиабомбами

Минобороны: ВСУ пытались атаковать объекты в РФ двумя авиабомбами
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Вооруженные силы Украины попытались атаковать российские объекты с применением двух управляемых авиабомб, однако оба боеприпаса были уничтожены средствами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что авиаудар был сорван, но не стали раскрывать, по каким именно объектам был нанесен удар и к какому типу относились сброшенные бомбы.

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили более 130 украинских дронов самолетного типа. В заявлении Минобороны уточняется, что за все время с начала боевых действий Вооруженные силы Украины лишились 73 522 дронов.

Утром 30 июля в Минобороны рассказали, что дежурные системы ПВО в период с 00:00 до 3:50 мск ликвидировали три украинских БПЛА в небе над Брянской областью. ВСУ пытались нанести удар по российскому региону с помощью беспилотников самолетного типа.

До этого в Тульской области перехватили три украинских дрона, а в Курской области — два. Атака продолжалась с 21:00 мск 29 июля до 00:00 мск 30 июля, уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее на видео попал момент падения БПЛА во дворе жилого дома в Минске.

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