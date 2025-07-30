Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают с позиций в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал ТАСС штурмовик 1-й славянской бригады в составе группировки войск «Центр» Дмитрий Калугин.

«На Покровск (Красноармейск) идем. Направление сложное, но мы продвигаемся вперед-вперед. Противник отступает», — рассказал Калугин.

Он добавил, что под натиском российских войск противник вынужден бросать свои закрепы. Отступая, ВСУ вынуждены оставлять оружие и боеприпасы.

25 июля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России зашли в Красноармейск. По словам источника канала, не ясно, идет речь о заходе диверсионно-разведывательных групп ВС РФ или о полноценном штурме города. Тем не менее, ситуация для украинской армии на Красноармейском (Покровском) направлении продолжает ухудшаться, отмечается в посте. Официального подтверждения этой информации не было.

О плохих новостях для ВСУ на Красноармейском направлении также сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. 25 июля он заявил, что российские войска закрепились в городской черте Красноармейска.

29 июля другой военкор Алексей Гавриш сообщил, что штаб ВСУ был эвакуирован из Красноармейска глубже в тыл. По его словам, клещи вокруг города сжимаются.

Ранее Сырский признал превосходство российской армии над ВСУ.