Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признал, что российская армия превосходит украинцев в силах и средствах.

«(Противник. — «Газета.Ru») сосредоточивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах», — посетовал главком ВСУ.

30 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о продвижении российской армии на Красноармейском и Великоновоселковском направлениях. Он отметил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ на указанных участках фронта взяли под контроль ряд населенных пунктов и в целом ведут активное наступление.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции (СВО) на Украине, поскольку вступила в борьбу со своими врагами. По его мнению, РФ выиграла в этом военном конфликте благодаря «мужеству» президента страны, который не побоялся противостоять «сатанистам, войску антихриста-даджжаля».

Ранее на Украине признали продвижение ВС РФ в Сумской области.