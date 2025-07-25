Военкор заявил о «плохих новостях» для ВСУ из Покровска и Купянска

Военкор Юрий Котенок заявил, что российские войска закрепились в городе Покровск (российское название — Красноармейск). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«На исходе четверга плохие новости для противника из Покровска (Красноармейска) в ДНР и Купянска (Харьковская обл.). По оперативным данным, русским подразделениям удалось закрепиться в городской черте Покровска», — сообщил Котенок.
По его словам, Украина признает действия российских военных в Купянске, «но эти данные требуют подтверждения».
Минобороны РФ не сообщало об этом.
15 июля российские военнослужащие взяли под контроль трассу Красноармейск — Родинское, последнюю трассу снабжения группировки ВСУ.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что теперь обе «артерии», которые вели в город, простреливаются российской армией.
24 июля украинский президент Владимир Зеленский назвал Покровское направление самым сложным.
Ранее российская разведгруппа устроила засаду на машину ВСУ в Покровске.