Подразделения Вооруженных сил (ВС) России зашли в Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские части зашли в Покровск. Идет бой», — говорится в публикации.

По словам источника канала, не ясно, идет речь о заходе диверсионно-разведывательных групп ВС РФ или о полноценном штурме города. Тем не менее, ситуация для украинской армии на Красноармейском (Покровском) направлении продолжает ухудшаться, отмечается в посте.

О плохих новостях для ВСУ на Красноармейском направлении также сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. 25 июля он заявил, что российские войска закрепились в городской черте Красноармейска.

15 июля российские военнослужащие взяли под контроль трассу Красноармейск — Родинское, по которой велось снабжения группировки ВСУ. Теперь она находится под огневым контролем армии России.

Ранее Сырский признал превосходство российской армии над ВСУ.