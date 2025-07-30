Вооруженные силы РФ в ходе боев за населенный пункт Новоэкономическое в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили большое количество различной техники украинских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки российских войск «Центр» с позывным «Крис».

«На моих глазах уничтожен один танк, три или четыре машины-броневика и порядка 10, по-моему, пикапов», — рассказал мужчина.

24 июля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль два населенных пункта на Красноармейском направлении в ДНР. Речь идет о поселке Новоэкономическое и селе Зверево. В боях за них участвовали подразделения группировки войск «Центр».

На следующий день в российском военном ведомстве заявили, что взятие Новоэкономического под контроль имеет важное стратегическое значение для развития наступления ВС РФ. Поселок находится недалеко от ключевых транспортных артерий. Если российским бойцам удастся взять эти трассы под контроль, они смогут перерезать пути снабжения гарнизону Вооруженных сил Украины.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил бронеавтомобиль американского производства в ДНР.