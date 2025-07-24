В результате наступательных действий группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ на Красноармейском направлении были освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево, расположенные в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Группировкой войск «Центр» освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево», — отметили в военном ведомстве.

16 июля российская группировка войск «Восток» в ходе проведения наступательной операции установила контроль над населенным пунктом Новохатское, расположенным в ДНР. В ходе указанной операции подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение личному составу и технике соединений Вооруженных сил Украины в окрестностях населенных пунктов Вольное поле и Новополь в ДНР, а также в районе населенного пункта Темировка в Запорожской области.

За день до этого Петровка в ДНР перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее появилось видео массированного удара авиационными бомбами по центру Харькова.