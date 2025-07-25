МО: взятие Новоэкономического имеет важное значение для развития наступления

Взятие под контроль поселка Новоэкономическое, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), имеет важное стратегическое значение для развития наступления российских войск. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, населенный пункт находится недалеко от ключевых транспортных артерий. В случае, если Вооруженным силам РФ удастся взять под контроль данные трассы, они смогут перерезать пути снабжения гарнизону украинских войск.

«Успешное проведение операции создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны украинских боевиков на данном направлении», — говорится в заявлении.

24 июля пресс-служба Минобороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль два населенных пункта на Красноармейском направлении в ДНР. Речь идет о поселке Новоэкономическое и селе Зверево. В сражениях за эти населенные пункты участвовали подразделения группировки российских войск «Центр».

25 июля британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис допустил, что ВС РФ в ближайшие несколько недель возьмут под контроль город Красноармейск в ДНР.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал самое сложное для армии страны направление фронта.