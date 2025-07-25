На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ оценили значимость взятия Новоэкономического в ДНР

МО: взятие Новоэкономического имеет важное значение для развития наступления
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие под контроль поселка Новоэкономическое, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), имеет важное стратегическое значение для развития наступления российских войск. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, населенный пункт находится недалеко от ключевых транспортных артерий. В случае, если Вооруженным силам РФ удастся взять под контроль данные трассы, они смогут перерезать пути снабжения гарнизону украинских войск.

«Успешное проведение операции создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны украинских боевиков на данном направлении», — говорится в заявлении.

24 июля пресс-служба Минобороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль два населенных пункта на Красноармейском направлении в ДНР. Речь идет о поселке Новоэкономическое и селе Зверево. В сражениях за эти населенные пункты участвовали подразделения группировки российских войск «Центр».

25 июля британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис допустил, что ВС РФ в ближайшие несколько недель возьмут под контроль город Красноармейск в ДНР.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал самое сложное для армии страны направление фронта.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами