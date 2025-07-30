Российские беспилотные летательные аппараты Южной группировки войск уничтожили американский бронеавтомобиль на Константиновском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили стоящий у одной из оборудованных украинских позиций автомобиль Humvee (HMMWV). После этого расчет FPV-дронов 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии с помощью корректировки с воздуха поразил цель.

По словам представителя Южной группировки войск, для полного уничтожения бронеавтомобиля было использовано два FPV-дрона.

24 июля сообщалось, что российские военнослужащие на линии боевого соприкосновения при помощи FPV-дрона с закрепленным на нем АКС-74У сбили в воздухе гексакоптер Вооруженных сил Украины «Вампир».

13 июля сообщалось, что Украина запустила производство специальных патронов против российских FPV-дронов, которые уже поступают на фронт.

Ранее в России при помощи дополненной реальности на 50% ускорили сборку дронов.