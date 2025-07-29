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Украинские военные атаковали локомотив и две цистерны в Ростовской области

Администрация Сальска: в ходе ночной атаки ВСУ попали в локомотив и две цистерны
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west cowboy/Shutterstock/FOTODOM

В Сальске Ростовской области под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали железнодорожные объекты. Об этом говорится на сайте администрации Сальского района.

«Ночью Сальск был подвержен массированному удару со стороны ВСУ. Попадание в две цистерны и локомотив», — рассказали чиновники.

По данным администрации, на данный момент на месте инцидента работают пожарные. В публикации отмечается, что украинский дрон также попал в автомобиль на пересечении улиц Фрунзе и Островского. Водителя спасти не удалось.

В сообщении подчеркивается, что эвакуации из города нет. Представители власти призвали жителей доверять только проверенным источникам информации.

Глава района Владимир Березовский в своем Telegram-канале отметил, что взрывы, которые были недавно слышны на территории района, являются результатом обезвреживания неразорвавшихся снарядов. По его словам, новой атаки нет. Он добавил, что на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб города.

Ранее в Ростовской области ночью случился пожар на ж/д станции после атаки БПЛА.

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