«Уралвагонзавод» достиг прогресса в создании тяжелого роботизированного штурмового комплекса «Штурм». Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что изображения и видеозаписи, недавно опубликованные российскими СМИ, потенциально указывают на то, что в разработке роботизированного штурмового комплекса на базе танка Т-72 достигается важный прогресс.

Издание подчеркивает, что после серьезной модификации Т-72 был преобразован в беспилотную штурмовую машину, предназначенную для действий совместно с машинами управления и контроля на передовой, чтобы возглавлять наступательные операции на защищенных позициях противника и минимизировать риски для личного состава.

До этого журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские баллистические ракеты «Искандер» уничтожили несколько американских систем противовоздушной обороны Patriot в ходе отдельных ударов.

Издание сослалось на слова представителя ВВС Украины Игоря Игната, который подтвердил, что российские ракеты способны сбрасывать ложные цели, которые обманывают системы Patriot.

Ранее на Западе признали превосходство российской авиации над украинской.