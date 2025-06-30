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На Западе признали превосходство российской авиации над украинской

MWM: Россия имеет более современную и эффективную авиацию, чем Украина
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Российская Федерация имеет более эффективную и современную авиацию, чем Украина. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Как говорится в статье, все истребители F-16, поставляемые Военно-воздушным силам Украины, являются ранними вариантами времен Холодной войны. Речь идет о переданных Киеву самолетах, у которых давно устарело авиационное и радиоэлектронное оборудование.

«Это основной фактор, который позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над авиацией ВВС Украины», — сказано в публикации.

Также в материале отмечается, что самолеты, которые до передачи украинской стороне находились в эксплуатации десятилетиями, требуют существенно больших затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию. При этом подавляющее большинство российских истребителей значительно новее.

29 июня сообщалось, что во время отражения российской атаки Украина потеряла очередной F-16. По данным командования ВВС Украины, летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко участвовал в отражении ударов и смог сбить семь целей. Во время уничтожения последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Устименко не смог катапультироваться. Истребитель разбился, пилот не выжил.

Ранее на Украине заявили о подключении своей авиации к «военному Wi-Fi» НАТО.

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